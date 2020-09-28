وصول الدفعة الثانية من جسر الدعم الفرنسي للسودان

وصلت الخرطوم نهار الاثنين الدفعة الثانية من جسر المساعدات الانسانية الفرنسية للسودان والذي استقبل الدفعة الاولى مساء امس و ذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي حيث بلغت جملة المواد في الرحلتين 27 طنا من مواد الدعم الانساني العاجل .
وتحتوي المساعدات على خيام عائلية، وأدوات طبخ، وفرش أرضية، وأغطية، وأقراص تنقية مياه كمساعدات طارئة للمتأثرين بالفيضانات غير المسبوقة والتي أثرت بشدة على العديد من المناطق المشاطئة للنيل وساكنيها.
وقالت سفيرة فرنسا بالسودان ايمانويل بلاتمان لدى استقبالها المساعدات بحسب ( سونا) “أرحب بوصول الدفعة الثانية من المساعدات الطارئة التي قدمتها فرنسا اليوم لضحايا الفيضانات غير المسبوقة التي أثرت بشدة على البلاد،
وأغتنم الفرصة لأقدم، نيابة عن السلطات الفرنسية وأصالة عن نفسي، تعازينا الصادقة للمرة الثانية لضحايا هذه الفيضانات المدمرة. وتحرص فرنسا على الوقوف إلى جانب الشعب السوداني، في هذه الأوقات الصعبة لذلك، قررنا أن نقدم من خلال هذه المساعدة، التي تم تقديمها بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، فإننا نواصل دعمنا للشعب السوداني وللسلطات الانتقالية، الذين أرغب في أن أؤكد لهما تضامننا معهم و ثقتنا فيهم ” .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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