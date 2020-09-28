وصول الدفعة الثانية من جسر الدعم الفرنسي للسودان

وصلت الخرطوم نهار الاثنين الدفعة الثانية من جسر المساعدات الانسانية الفرنسية للسودان والذي استقبل الدفعة الاولى مساء امس و ذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي حيث بلغت جملة المواد في الرحلتين 27 طنا من مواد الدعم الانساني العاجل .

وتحتوي المساعدات على خيام عائلية، وأدوات طبخ، وفرش أرضية، وأغطية، وأقراص تنقية مياه كمساعدات طارئة للمتأثرين بالفيضانات غير المسبوقة والتي أثرت بشدة على العديد من المناطق المشاطئة للنيل وساكنيها.

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