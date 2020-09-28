النائب العام يوجه بسرعة إكمال التحقيق والتحري في الدعاوي

تفقد النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر الاثنين سير العمل بنيابة الأموال العامة بالخرطوم ووقف على سير الإجراءات في بلاغات التحري أو التي تمت إحالتها للمحاكم في القضايا المتعلقة بالتعدي على المال العام ودعاوي خيانة الأمانة ودعاوي التصرف في مؤسسات القطاع العام بصورة تتعارض والقوانين المعمول بها.
ووقف النائب العام على الإجراءات التي تمت من قبل نيابة الأموال العامة في بلاغات رموز النظام السابق أمام المحاكم، خاصة البلاغات المتعلقة بمحاكمة القيادي بالنظام السابق علي عثمان محمد طه وآخرين ومحاكمة عبدالله حسن البشير والمحاكمات الآخرى التي تجري أمام القضاء.
ووجه النائب العام وفق ( سونا) بسرعة إجراءات إكمال التحقيق والتحري في الدعاوي موضوع التحري وتقديم المتهمين للمحاكمة في أسرع وقت.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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