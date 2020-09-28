بولاد متحدِّثاً باسم الخارجية

سمت وزارة الخارجية السفير منصور بولاد متحدِّثاً باسمها بدلاً من السفير حيدر صادق، الذي انتقل الى إدارة أخرى.. وسبق أن شغل بولاد المنصب لفترة قصيرة وذلك بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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