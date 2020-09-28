ورشة لتقييم مشروع تطوير النظم المستدامة

تنظم وزارة الري والموارد المائية – المركز الاقليمي لتطوير القدرات والأبحاث في حصاد المياه الثلاثاء بدار الشرطة ورشة تقييم واستعراض التقرير النهائي لمشروع تطوير النظم المستدامة لادارة مرافق المياه بالمناطق الريفية عن طريق المشاركة المجتمعية . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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