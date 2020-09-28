مقتل طالب ثانوي علي يد متهمين

شرعت شرطة قسم الكلاكلة جنوب الخرطوم في التحقيق مع شابين أشارت أصابع الاتهام لضلوهما في قتل طالب ثانوي وذلك بمنطقة الكلاكلة القبة،

حيث تلقت شرطة الكلاكلة وفق صحيفة أخر لحظة بلاغاً من الشاكي أفاد في مضمون بلاغه أن المتهمين قاما بطعن ابن شقيقه بمطواة في بطنه، حيث حررت الشرطة أرورنيك (8) جنائي أسعفت الشرطة بموجبه المجني عليه لتلقي العلاج، بيد أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متاثراً بالطعنة.

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وعلى ضوء ذلك تم تعديل مادة الاتهام للقتل العمد، وأحالت الشرطة الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وأوقفت المتهمين رهن الحبس على ذمة القضية توطئة لتقديمهما للمحاكمة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)