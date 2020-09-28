توصية بربط المناهج الجامعية بحاجة السوق و التوظيف

أوصت ورقة قضايا تشغيل وتدريب الشباب على ضرورة ربط المقررات الجامعية بحاجة السوق وتوظيف الشباب في مشاريع التمويل الأصغر، وتوزيع مشاريع الاستزراع السمكي وتطوير برامج التدريب والتمويل في مجالات الصناعة. جاء ذلك في ورقة حول الشباب والمسألة الاقتصادية بالتركيز على قضايا التشغيل والتدريب التي قدمت في الجلسة التاسعة برئاسة ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة الخاصة بتقدبم توصيات الورش القطاعية للمؤتمر الاقتصادي القومي الأول بقاعة الصداقة. Advertisements وأشارت الورقة وفق ( سونا) الى أهمية تطوير برامج التدريب والتمويل في مجال الصناعات التحويلية وتصميم وتنفيذ برامج التعليم المهني، تطوير برامج التدريب والتمويل في مجال الصناعات التحويلية وانشاء شركات مساهمة عامة ومنصات تربط الشباب ورواد الأعمال وإشراك الشباب في صنع خطط وسياسات الحكومة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365) الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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