عاجل.. رئيس مجلس السيادة يلتقي بوالي شمال دارفور للاطلاع على الأوضاع

الإثنين 28 سبتمبر 2020 إطلع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية بولاية شمال دارفورو ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالقصر الجمهورى والى ولاية شمال دارفور محمد حسن عربى.

وأوضح الوالي أنه قدم تنويرا مفصلاً لرئيس مجلس السيادة عن الأوضاع المعيشية والأزمات التى تعانى منها الولاية خاصة فيما يتصل بتوفيرالسلع الإستراتيجية المتمثلة فى الوقود والدقيق. Advertisements وأضاف الوالى، أن اللقاء تناول الوضع الأمنى مشيراً إلى أن الولاية تتمتع باستقرار أمنى ملحوظ وعزى ذلك إلى تفهم مواطن الولاية للظروف التى تمر بها البلاد والأثر الإيجابي لبشريات السلام والجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة أمن الولاية من أجل السلم والإستقرار . وقال عربي إن رئيس مجلس السيادة وعد بتقديم الدعم والمساندة لمشروعات التنمية والأمن بالولاية. وأبان أنه قدم الدعوة لرئيس مجلس السيادة لحضور إحتفالات الولاية باتفاقية السلام التي سيتم توقيعها في مطلع أكتوبر المقبل.

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