عاجل.. جنوب السودان تضع الترتيبات النهائية للتوقيع على اتفاق السلام

الإثنين 28 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أحاط توت قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية في محادثات السلام في السودان، رئيس جنوب رئيس سالفا كير بالترتيبات المتعلقة بالتوقيع النهائي لاتفاقية السلام السوداني في الثالث من اكتوبر 2020، بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات الثورية في جوبا في اطار عملية وساطة الرئيس سالفا كير مايارديت.



وقال توت قلواك في تصريحات صحفية: انه احاط الرئيس سالفا كير بشأن زياراته الرسمية الاخيرة إلى السودان وجمهورية مصر العربية وتشاد، حيث قدم الرئيس سيلفا كير دعوات رسمية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس تشاد إدريس ديبي لزيارة جوبا لحضور مراسم التوقيع النهائي لاتفاقية السلام السودانية

وأضاف «ان الرئيس سيلفا كير وجه اللجان التنظيمية ببذل المزيد من الجهود لضمان وضع جميع الترتيبات في الموعد المحدد للتوقيع والاحتفال النهائي لاتفاق السلام السوداني.