تخفيض رسوم تسجيلات الأراضي بكل انحاء البلاد

أصدرت رئيس القضاء مولانا نعمات عبد الله محمد خير قراراً بتخفيض رسوم تسجيلات الأراضي بنسبة 50% اعتباراً من من الاول أكتوبر 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2020. وجاء القرار وفق صحيفة أخر لحظة عملا بأحكام المادة (96) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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