تكوين مكتب تنفيذي للمبادرة الشعبية لدعم التطبيع مع إسرائيل

أعلنت المبادرة الشعبية لدعم التطبيع مع إسرائيل عن تكوين المكتب التنفيذي أمس، وكشفت عن تدشين برامجها خواتيم الأسبوع الحالي.
وأكدت المبادرة في تصريح انضمام العديد من السودانيين بمحض إرادتهم للمبادرة لقناعتهم بضرورة تطبيع السودان علاقته مع إسرائيل بما يحقق لشعبه المكاسب التي تسهم في نهضة البلاد التي أقعدت بها الحروب وسوء السياسات الخارجية.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، وصفت المبادرة خطوة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، التي اتخذها بلقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي في مارس، ومباحثاته التي أجراها في أبوظبي بالشجاعة، لجهة أنها تهدف إلى فك عزلة البلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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