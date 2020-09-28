(ود اللمين) يعود لمسرح الضباط بشروط التباعد الصحية

بعد طول غياب عن خشبات المسارح، يعود الموسيقار محمد الأمين للقاء جمهوره عبر حفل ساهر مساء الخميس الأول من أكتوبر المقبل، بنادي الضباط، ويعتبر الحفل الذي سيراعي فيه التباعد الاجتماعي، وهو الأول للموسيقار الكبير عقب عودته من لندن الشهر قبل الماضي، والتي قضى بها عدة أشهر بعد توقف حركة الطيران بين دول العالم بسبب جائحة كورونا.
يذكر أن محمد الأمين ظل متواصلاً مع جمهوره من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والذي بث خلاله العديد من رسائل الفيديو والسهرات الغنائية المباشرة، كما شارك مؤخراً في نفرة اتحاد الفنانين لدعم المتضررين من السيول والفيضانات، وقام بزيارة بعضهم في أماكنهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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