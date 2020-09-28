مصرع راعي رمياً بالرصاص ونهب ماشيته بجنوب كردفان

تلاحق شرطة القسم الجنوبي بمحلية كادوقلي، بولاية جنوب كردفان، مجهولاً قام بإطلاق أعيرة نارية على راعي، مما أدى إلى مصرعه في الحال، وتمكن الجاني من نهب (60) رأساً من الأبقار كانت في معية الراعي القتيل.

وتلقت الشرطة بلاغاً من الشاكي وهو ضابط بإحدى القوات النظامية أفاد في مضمونها أن مجهولاً أطلق الرصاص على راعي بمنطقة حجر عنبه، مما أدى لوفاته، وقام الجاني بنهب ماشيته.

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وعلى ضوء ذلك بحسب صحيفة آخر لحظة، تحركت قوة من الشرطة لمكان الحادث، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت المادة (130) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد، وذلك في مواجهة مجهول شرعت في تعقبه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)