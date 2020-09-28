زيارة مرتقبة لملك المغرب للخرطوم

???????????????????????????????????? أعلنت الحكومة ترحيبها رسمياً وشعبياً بالزيارة المرتقبة لملك المغرب محمد السادس إلى البلاد.

ونقل سفير المملكة المغربية لدى الخرطوم محمد ماء العينين لرئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك لدى لقائه بمكتبه رغبة العاهل المغربي الملك محمد السادس في زيارة السودان. وبحسب صحيفة آخر لحظة، تناول اللقاء تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل اللجان المشتركة، وبحث فرص الاستثمار في البلدين خاصة في مجالات المعادن و الطاقة والزراعة والبنى التحتية.

وأكد اللقاء على ضرورة تمتين العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين البلدين وسُبل ضمان استمراريتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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