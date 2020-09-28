شاهد بالفيديو:ستيني يترنم بأغنية لذيدان إبراهيم ويدهش الحضور بتقليد صوته

أظهر مقطع فيديو تم تداوله من قبل ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي رجل ستيني يترنم بأغنية للفنان الراحل ذيدان إبراهيم بطريقة أعجبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي مما جعلتهم يقولون إن صوته شبيهاً بصوت الفنان ذيدان إبراهيم،بالإضافة إلى طريقة الأداء التي وصفوها بالممتازة والتي تحمل مفردات لها معنى على غير الأغنيات التي يتغني بها الشباب الآن.
وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أبدى عدد من الناشطين إعجابهم بذلك الرجل وانسجامه مع الأغنية وطريقة أداءه حيث قالوا(دي الأغاني العندها معني وممكن الواحد يستمع ليها).
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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