حوافز مالية لـ”للجنة إزالة التمكين” في وزارة العمل

علمت مصادر بحصول أعضاء لجنة إزالة التمكين (قطاع الصندوق القومي للمعاشات والضمان الاجتماعي) على حوافز مالية نظير أداء مهامهم، كما أشارت المصادر إلى حدوث أخطاء مؤثرة صاحبت القرار رقم (205)، الصادر من لجنة إزالة التمكين فيما يختص بأسماء الموظفين الذين تم الإستغناء عن خدماتهم.

وبحسب صحيفة اليوم التالي، قال عدد من الموظفين المفصولين بأمر لجنة تفكيك التمكين بالوزارة، إن الأخطاء الواردة في أسماء بعضهم ودرجاتهم الوظيفية تدل على أن اللجنة لم تطلع على ملفاتهم، ولم تتقصى الحقائق فيما ذهبت إليه، وأنها أنهت خدماتهم وفقاً لمعلومات سماعية غير دقيقة – بحسب تعبيرهم.

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وأشار الموظفون إلى أنهم حصلوا على وظائفهم بكفاءاتهم ومؤهلاتهم وليس عبر التمكين، مؤكدين اجتهادهم لمناهضة القرار بكل السبل القانونية التي تحفظ لهم حقوقهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)