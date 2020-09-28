مطالبات برفع الدعم تسبب هرجاً في المؤتمر الاقتصادي

ساد الهرج والمرج بالقاعة الرئاسية للمؤتمر الاقتصادي بسبب طلب مدير مركز الأبحاث الإنمائية بجامعة الخرطوم عبد الحميد إلياس برفع الدعم عن السلع، الأمر الذي أدى لتدخل مستشار رئيس مجلس الوزراء الاقتصادي، آدم حريكة، مطالباً الحضور بأن يكونوا أكثر تحضراً والاستماع للرأي الآخر، وهدد بعدم الاستمرار وسط الهتافات ضد المتحدثين ومقاطعتهم.

وبحسب صحيفة الديمقراطي، اعتبر ممثل لجان المقاومة بالجلسة الأولى للمؤتمر الاقتصادي القومي أمس د. وائل فهمي بدوي، “من يطالبون رئيس مجلس الوزراء برفع الدعم يريدون منه أن يكون ديكتاتورياً”، وطالب بطرد أي أحد ينادي برفع الدعم من قاعة المؤتمر.

Advertisements

وطالب بأن تتدخل الحكومة بكل ثقة في إدارة المشاريع الإنتاجية أسوة بأمريكا، وأن يكون معاش الناس حديثاً جدياً.

واستعجل د. وائل الحكومة في تأسيس المجلس التشريعي بنهاية العام. وأضاف “نرفض أي تعطيلات لأسباب أخرى غير مقبولة”، ونادى بأن تكون توصيات المؤتمر وفقاً للوثيقة الدستورية، ووقف التدهور والقضاء على الأزمة الاقتصادية، داعياً لتحويل دعم الأسر الفقيرة لبنك متخصص وتحول مواردها للإنتاج بدلاً من الإستهلاك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)