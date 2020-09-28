خطة لإنشاء قرى حضرية للمتأثرين بالفيضانات بـ(الخرطوم)

وضعت ولاية الخرطوم خطة لتنفيذ قرى حضرية لاستيعاب السكان المتضررين من الفيضانات لهذا العام، وقسمت الخطة القرى إلى مجموعات، المجموعة الأولى تشمل (12) مربعاً، بينما تشمل المجموعة الثانية (12) قرية أكملت إجراءاتها حتى مرحلة فتح السجل، حسب بيان لوزارة التخطيط العمراني.
وأجازت وزارة التخطيط العمراني في اجتماعها أمس برئاسة المهندس حسن عيسى، مدير عام وزارة التخطيط العمراني بحسب صحيفة الديمقراطي، أجازت الخطة التشغيلية لمعالجة القرى المتأثرة بالفيضانات والسيول.
وتأتي الخطة كاستجابة سريعة لتنفيذ توجيهات حكومة الولاية فيما يتعلق بوضع القرى المتأثرة بالسيول والفيضانات على رأس قائمة القرى المستهدفة بالتخطيط والتنظيم ومعالجة الأمر بصورة نهائية.
وأكدت الوزارة أن الخطة تسعى لتوفير السكن الملائم والآمن لمنع تكرار الخسائر التي أحدثتها الفيضانات والسيول.
كما أقرت الخطة تكوين فرق العمل الميداني لأعمال الرفع المساحي والبحوث والبرنامج الزمني للتنفيذ وأعمال التخطيط والتوقيع على الطبيعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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