(التغيير): وجدنا السودان في خراب وانهيار كامل

قال القيادي بالحرية والتغيير ساطع الحاج: انهم لم يجدوا نقلاً نهرياً ولا مشروع الجزيرة ولا سكة حديد ولا حتى نظام اقتصادي، وأضاف وجدنا السودان في خراب وانهيار كامل.
وقال ساطع مع ذلك الناس مستعجلة شوية ويشتكون من العيش والمواصلات وغيرها مؤكداً ان اي حديث حول توفير المواصلات والخبز والوقود في وقت يسير لا يحدث لافتاً بحسب صحيفة آخر لحظة،الى ان اعادة البنية الاقتصادية تحتاج الى زمن ولا يحل في سنة او سنتين لعدم وجود انتاج لخفض سعر الدولار او مشروعاً انتاجياً يستيطعون من خلاله التصدير والاتيان بعملة حرة للحفاظ على سعر الجنيه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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