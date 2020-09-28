مبتعثو التعليم العالي بالخارج يطالبون باستحقاقاتهم

نفذ مبتعثو الجامعات السودانية بالخارج وقفة احتجاجية أمس أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية لهذا العام.

وطالب المبتعثون في مذكرة رفعت لوزيرة التعليم العالي بمراجعة متأخراتهم، وصرف الأموال التي تم تصديقها لهم في منتصف أبريل الماضي، كما طالبوا بحل مشاكل التحويلات للدول الخالية من التمثيل الدبلوماسي، وأكدوا تفضيلهم للصرف عبر الوكلاء في السودان.

وكشف المبتعثون عن حاجتهم لجهة رسمية للتعامل معها لأجل تسهيل تواصل جامعاتهم مع الوزارة مطالبين الوزارة بتمليكهم لائحة الابتعاث.

Advertisements

وكانت وزارة التعليم العالي قالت في بيان لها أمس الأول بحسب صحيفة الديمقراطي، إن المبتعث يوقع عقداً مع المؤسسة المبتعث منها وليس الوزارة، مما يجعل المسؤولية تقع على المؤسسة التي تم الابتعاث عبرها.

وأكد البيان على الجهود التي قامت بها الوزارة لصرف المستحقات عن طريق الوكلاء عبر لقاءات مع وزير المالية السابق والوزيرة المكلفة ووزيرة الخارجية السابقة، والوكلاء وبنك السودان المركزي في مايو 2020م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)