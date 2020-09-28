السودان يشكر فرنسا وكوريا وقطر

شكرت وزارة الخارجية كل من قطر وفرنسا وكوريا على حرصهم في تقديم العون للمتضررين من السيول والفيضانات بالبلاد بما يسهم في خفض حدة الآثار الناجمة عن تلك الكارثة الطبيعية.

وأشارت الخارجية في نشرة صحفية بحسب صحيفة الديمقراطي، إلى وصول مساعدات مقدمة من دول قطر وفرنسا وكوريا، إلى مطار الخرطوم وذلك دعماً لمتضرري السيول والفيضانات بالبلاد.

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وكان في استقبال المساعدات بمطار الخرطوم الدولي، فريق المسؤولين على رأسهم مفوض العون الإنساني، أحمد البشير إبراهيم، ورئيس لجنة مجابهة آثار السيول والفيضانات بوزارة الخارية السفير محي الدين سالم.

وجددت وزارة الخارجية شكر السودان وتقديره للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية التي استجابت لنداء الاستغاثة بموجب قرار الدولة إعلان حالة الطوارئ والبلاد منطقة كوارث، وعبرت عن تطلعها لاستمرار العون لا سيما وأن الحاجة لا تزال كبيرة نسبة لاتساع المناطق المتضررة في العديد من ولايات البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)