شاهد بالفيديو : شاب سوداني يواجه انتقادات عنيفة بسبب أغنية(هابطة) 

أظهر مقطع فيديو تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي شاب سوداني يتغنى بإحدى الأغاني (الهابطة) على حد قول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجانب تقديمه لفاصل من الرقص بطريقة لفتت انتباه العديد من المتابعين.
وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد انتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذلك الشاب في المصطلحات التي كان يتغني بها ووصفوها بعدم صلاحيتها في أن تصبح أغنية يستمع اليها الجمهور.
من جانبهم علق آخرون قائلين( إن الجمهور هو السبب الأساسي في ظهور مثل تلك الشخصيات الذين يدعون بأنهم فنانون) .
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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