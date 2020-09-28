مفاجأة.. الأستاذ الجامعي الذي هاجم مدني عباس شقيق وزير.. تعرف عليه

حظى مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله استاذ جامعي ، هاجم وزير التجارة والصناعة مدني عباس وطالب باقالته، حظى برواج كثيف وذلك في فاتحة أعمال المؤتمر الاقتصادي وحصد حديثه تصفيق الحضور. المفاجأة أن الأستاذ الجامعي واسمه الفاضل عباس والذي قال لرئيس الوزراء ان مدني عباس سبب الكارثة في الحكومة، هو الشقيق الأكبر لوزير الري بالحكومة الانتقالية ياسر ابراهيم.

الجدير بالذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن الفاضل من مفصولي جامعة الجزيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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