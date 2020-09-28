الري:تفعيل لائحة السحب من المياه الجوفية

أعلن وكيل وزارة الري والموارد المائية ضو البيت عبد الرحمن منصور، عن تفعيل لائحة السحب من المياه الجوفية بولاية شمال كردفان كنموذج، على أن يعمّم لاحقاً على جميع الولايات، وذلك انطلاقاً من مهام واختصاصات الوزارة، إنفاذاً لقانون الموارد المائية لعام 1995م واللوائح الصادرة بموجبه.
وأوضح أن اللائحة تنظم السحب من الموارد المائية لتتماشى مع المناخ الإيجابى للاستثمار الزراعي الذي انتظم البلاد مؤخراً، وأكد بحسب صحيفة آخر لحظة، أن اللائحة تحكم استخدامات الموارد الجوفية والسطحية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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