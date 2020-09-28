تشييع جنازة المنتصر بالله بمشاركة محدودة من الفنانين

شيع جثمان الفنان المصري الراحل المنتصر بالله من كنيسة أبو سيفين بالمهندسين، الاحد بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم المخرج ماندو العدل والفنان احمد بدير ومنير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية.

ورحل الفنان الكبير المنتصر بالله بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، كان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال، فظهر فى المسلسل التليفزيونى راجل وست ستات، ‏والإذاعى عوام على بر الهوى.

وأعلنت أسرة الفنان الراحل أنها ستتلقى العزاء مساء اليوم الاثنين وغد والثلاثاء، المقبلين بكنيسة السيدة العذراء بالزمالك.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)