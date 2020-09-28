“نيويورك تايمز”: ترامب يستعد لإزالة السودان من قائمة الإرهاب

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تستعد لإزالة السودان من قائمة الدول، التي ترعى الإرهاب في الأسابيع القليلة المقبلة، في محاولة لتحقيق فوز في السياسة الخارجية قبل الانتخابات، وذلك وفقاً لأربعة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بخطة وزارة الخارجية الأمريكية في هذا الشأن.

وقالت الصحيفة إن الخطوة ستعرض للخطر تعويض ضحايا “الهجمات الإرهابية” التي تزعم المحاكم الأمريكية بأنها نُفذت بدعم من الخرطوم.

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وأكدت “نيويورك تايمز” أن هذه الخطوة ستمهد الطريق لتطبيع العلاقات بين السودان وكيان الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاتفاق الدبلوماسي الكامل المتوقع بين السودان وكيان الاحتلال سيكون صعباً، إن لم يكن مستحيلاً، إذا بقي السودان على لائحة الإرهاب.

وكشفت الصحيفة أن إدارة ترامب ستمضي قدماً في الخطوة دون تشريع من الكونغرس، والذي كان يضمن تعويضات فورية لضحايا تفجيرات ضد السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1988 والمدمرة كول،

ونقلت الصحيفة شهادات من الضحايا تقول إن السودان سيخرج من القائمة دون أي عقوبة، وأشاروا إلى أن السودان ليس لديه أي سبب لتعويض الضحايا بشكل كامل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)