الأمم المتحدة تعلن بدء نشر (يونيتامس) في أكتوبر المقبل

قالت الأمم المتحدة، إنها ستبدأ نشر بعثتها المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس”، في أكتوبر المقبل وأوضحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، وفق صحيفة أخر لحظة في جلسة مشاورات عقدتها المنظمة، بشأن نشر البعثة الأممية الجديدة، والأزمة الإنسانية الناجمة عن الفيضانات، وعملية السلام في السودان، إن “فريق بدء مهام يونيتامس، سيوفد إلى السودان الشهر المقبل”. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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