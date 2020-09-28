إعفاء وتعيين أمين عام حكومة ولاية كسلا

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م، وبناءً على توصية وزير الحكم الاتحادي، قراراً الاحد وفق صحيفة السوداني بإعفاء أرباب محمد الفضل من وظيفة الأمين العام لحكومة ولاية كسلا، وتعيين فتح الرحمن الأمين عبد القادر أميناً عاماً لحكومة ولاية كسلا، ووجه القرار، وزارات الحكم الاتحادي (حكومة ولاية كسلا) والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى لاتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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