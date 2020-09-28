جسر جوي من القاهرة مكون من (17) طائرة لنقل خطوط إنتاج الخبز

تصل إلى مطار الخرطوم صباح الإثنين اولى طائرات النقل المصرية من طراز C130 التي تمثل رأس الجسر الجوي المكون من سبعة عشر طائرة لنقل خطوط إنتاج الخبز المقدمة هدية من الشعب المصري إلى الشعب السوداني.

وقال قنصل عام جمهورية مصر العربية بالخرطوم،“أحمد عدلي إمام” وفق صحيفة السوداني ان متابعة دقيقة تمت لعملية تصنيع خطوط الانتاج بواسطة القوات المسلحة رغم العوائق التي سببتها جائحة كرونا، وأضاف قنصل مصر ان خطوط إنتاج الخبز العشرة تستطيع إنتاج ما يعادل مليون ونصف المليون قطعة خبز في اليوم، مؤكدا ان المنظومة التصنيعية مكتملة التجهيزات بما في ذلك مولدات الكهرباء الخاصة بها.

Advertisements

هذا وتلاحظ في الاونة الأخيرة ان العلاقات السودانية المصرية اتخذت مناحي جديدة بعيدا عن الأشكال البروتوكولية وتبادل الزيارات الرسمية، إلى تنزيل العديد من الأنشطة الي أرض الواقع، وشهدت الفترة الماضية الاسناد الذي قدمته مصر إلى السودان لدعم جهود مكافحة جائحة كرونا، والمساعدات الإنسانية لضحايا الفيضانات، وقيادة وزيرة الصحة لأتيام العون الصحي.

كما مثلت زيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي للخرطوم الشهر الماضي انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)