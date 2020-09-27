عضو السيادي الفريق إبراهيم جابر يطلع على الأوضاع بجنوب دارفور

اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بولاية جنوب دارفور. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه الاحد بالقصر الجمهوري والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي إسحاق الذي أوضح في تصريح صحافي بأن الولاية تشهد استقرارا أمنيا،

واشار الى أنه أطلع الفريق إبراهيم على تشكيل حكومة الولاية التي ضمت أربع من السيدات، وذلك في إطار تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية. وأشار الوالي إلى أن اللقاء تطرق إلى التحديات التي تواجه الولاية، وأكد أهمية ربط مدينة نيالا بالفاشر عبر السكة حديد،

واكد اسحاق بأن جابر وعد بمعالجة قضايا ومشاكل الولاية لتعزيز السلام والاستقرار بالولاية، مبينا أهمية تنفيذ هذه المشروعات الخدمية التي من شأنها الإسهام في تنمية الولاية و عبر الوالي عن تقديره لعضو المجلس لتفهمه لمشاكل الولاية والعمل على حلها .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)