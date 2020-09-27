وزير الصحة : يعد بحل مشاكل الدواء واستقرار اسعاره

أكد وزير الصحة الاتحادية المكلف د. أسامة احمد عبدالرحيم، إهتمام الوزارة بالكوادر الطبية والصحية العاملة، وإزالة كل العقبات التي تواجه سير العمل الصحي، مشددا على ضرورة حل مشاكل الدواء واستقرار اسعاره وتوفيره للمواطنين دون عناء

ووعد عبدالرحيم لدى تفقده سير العمل بالإدارة العامة للصيدلة ضمن برنامجه لزيارة الإدارات التي تتبع للوزارة والوقوف على سير العمل بها وتذليل العقبات التي تواجهها. واعداََ بتكملة النواقص.

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من جانبها طالبت مدير الإدارة العامة للصيدلية د. وهيبة حسن التوم، وفق صحيفة اخر لحظة بزيادة ميزانة الإدارة، لافته الى ضرورة تأهيل مباني الادارة وصيانة السيارات والمكيفات ، بجانب بتحديد المهام والاختصاصات بين الصيدلة والادارات ذات الصلة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)