المؤتمر الاقتصادي : مجلس البيئة يؤمن على تفعيل القوانين

ناقش المجلس الاعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم موجهات اعداد خطة العام “2021-2020م” والتي تهدف الى التأسيس لنظام بيئي أمن ومستدام وتفعيل قوانين البيئة وازالة التقاطعات .

وقال دكتور بشري حامد احمد رئيس المجلس الاعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم، ان هذه الخطة تأتي في ظروف استثنائية، مشيرا الى تحدي مشكلة التلوث والنظافة والنفايات والتي على المستوى الادنى في اسوأ حالتها، مؤكدا تثبيت مبدأ البيئة في كل انشطة ولاية الخرطوم واعتبار حصاد المياه جزء اساسي من انشطة البيئة .

واشار د. بشرى وفق ( سونا) الى التغييرات الهيكلية في منظومة الدولة والتوجه الى الحكم المحلي والفيدرالي وتقييم كل الوزارات في ظل سياسة تهدف الى التقشف، باعتبار البرنامج الثلاثي احد موجهاته ضغط المصروفات . جاء ذلك خلال اجتماع لعرض موجهات اعداد خطة العام 2021م التي استعرضتها مدير الادارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمعلومات غادة حسين العوض وذلك بحضور نائب رئيس المجلس مدير الادارة العامة للتوعية والاعلام ومدير هيئة نظافة ولاية الخرطوم ومديري ادارات المجلس . من جانبه طالب مدير هيئة نظافة ولاية الخرطوم دكتور الصادق الزين بتكملة النقص في مجال النفايات وتأهيل المرافق وحماية المصادر المائية من التلوث، وقال نحن قطاعات خدمية نحتاج الى التمويل . Advertisements وفيما ركزت اولويات الخطة على محاربة الفساد وازالة التمكين باصلاح الخدمة المدنية ومعاش الناس وتأهيل المرافق التعليمية الاكاديمية واستكمال تأسيس النظام الصحي والبنى التحتية والمواصلات والمحروقات واصحاح البيئة وادارة النفايات . وامن الاجتماع على سيادة قانون البيئة وتوفير بيانات عن اهداف التنمية المستدامة حتى تكون مرجع دولي والالتزام بالخطة الحضرية الجديدة وفق الضوابط البيئية ورفع الوعي البيئي وجعل البيئة رأس السهم في الولاية والالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية خاصة في مجال الرعي والزراعة، بجانب الاهتمام بالاستثمار البيئي الامن . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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