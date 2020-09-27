التربية والتعليم تستثني (الثامن أساس والثالث ثانوي) من التأجيل.. تعرّف على بداية العام الدراسي

أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم العام، تماضر الطريفي، أن الفصلين النهائيين بمرحلتي الأساس والثانوي (الثامن أساس والثالث ثانوي) تم استثناؤهما من التأجيل.

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وقالت وفق صحيفة (السوداني) إنها ستفتح يوم 11 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن المدارس المتأثرة بالسيول والفيضانات جارٍ حصرها وصيانتها للحاق بالعام الدراسي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )