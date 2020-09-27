أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم العام، تماضر الطريفي، أن الفصلين النهائيين بمرحلتي الأساس والثانوي (الثامن أساس والثالث ثانوي) تم استثناؤهما من التأجيل.
وقالت وفق صحيفة (السوداني) إنها ستفتح يوم 11 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن المدارس المتأثرة بالسيول والفيضانات جارٍ حصرها وصيانتها للحاق بالعام الدراسي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر التربية والتعليم تستثني (الثامن أساس والثالث ثانوي) من التأجيل.. تعرّف على بداية العام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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