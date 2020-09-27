شعبة المخابز تكشف أسباب ( الأزمة ) بولاية الخرطوم

اكدت شعبة المخابز بولاية الخرطوم وجود نقص في الحصة اليومية لولاية الخرطوم من الدقيق المدعوم يقدر بحوالى (13) ألف جوال من الحصة المقررة والبالغة (43) ألف جوال يومياً وعزت الشعبة هذا النقص لتوقف بعض المطاحن عن الإنتاج خلال العشرة أيام الأخيرة مما نتج عنه نقص الخبز المنتج وبالتالي تزايد اصطفاف المواطنين أمام المخابز .
وقال الباقر عبد الرحمن ابراهيم الأمين العام للشعبة وفق (سونا) إن قضية الخبز ستراوح مكانها مالم يتم أخذ مقترحات الشعبة والتي بطرف وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية وولاية الخرطوم في الحسبان، مشيرا لاهمية الإلتزام بالواجبات ودفع إستحقاقات جميع الجهات ذات الصلة بموضوع الأزمة.
وأمن على أهمية وضع حلول جذرية لمشكلة إرتفاع مدخلات صناعة الخبز مثل الغاز المخصص للمخبز الغير متوفر مع ضرورة حوسبة الغاز المدعوم بحيث تكون الكمية المصروفة للمخبز تتناسب مع ما يحصل عليه من الدقيق اي بنظام الحصة حيث يحتاج كل جوال دقيق الى (8) لتر من الغاز.
وقال إن معظم المخابز العاملة تتعرض لمشاكل تتصل بالتأمين بصورة يومية بسبب تدافع المواطنين والنزاعات مما يهدد إستمرار المخبز الذي يتوفرله الدقيق والغاز .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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