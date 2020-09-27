أوامر قبض في مواجهة قيادات باتحاد كرة القدم

أصدرت نيابة مكافحة الفساد أوامر قبض على ستة من قيادات اتحاد كرة القدم السوداني، على خلفية قضايا فساد مالي بالاتحاد، وشملت أوامر القبض نائب رئيس الاتحاد للشؤون المالية نصر الدين حميدتي، وأمين عام الاتحاد حسن أبو جبل، والمدير المالي للاتحاد أمين حلمي حسن، والمدير الإداري للاتحاد يعقوب محمد علي، وسكرتير اتحاد عطبرة السابق عبد القادر العوض، عضو لجنة المسابقات، وأمير محمد خير مدير مكتب رئيس الاتحاد كمال شداد السابق، وذلك في قضايا فساد مالي باتحاد الكرة تحقق فيها النيابة.

ووجهت النيابة بحسب صحيفة اليوم التالي المتهمين الستة بتسليم أنفسهم للتحقيق صباح “الاثنين”، وطالبتهم بإحضار ضامنين معهم، وتحقق نيابة مكافحة الفساد في مجموعة من المخالفات المالية باتحاد كرة القدم السوداني، متمثلة في إبرام عقود ترحيل لأندية الدرجة الممتازة، وإجراء تسويات مالية غير قانونية،

واختلاس وشراء سيارات للاتحاد بدون عطاءات، وتسليم زوجة رئيس الاتحاد مبلغ (20) ألف دولار أموال خصصها الكاف لمكتب رئيس الاتحاد،

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)