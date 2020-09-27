خطوة مفاجئة من رئيس الهلال الأسبق”صلاح إدريس

بعد انقطاع العلاقة بين الأرباب والإدارة سابقًا بسبب خلافاتٍ في وجهات النظر أفادت مصادر مطّلعة، أنّ رئيس نادي الهلال الأسبق، صلاح أحمد إدريس قرّر العودة من جديد لرعاية نادي الأهلي شندي.
وقال الأمين العام لنادي الأهلي شندي خليفة وفق صحيفة السوداني إنّ صلاح إدريس عاد للعمل الإداري ورعاية النادي وأضاف” سدّد راعي النادي صلاح إدريس رواتب اللاعبين والمتأخرات المالية”.
ويرى خليفة أنّ عودة الأرباب من جديد لرعاية النادي أسهمت في حلّ الضائقة المالية التي واجهها النادي وكشف الأمين العام عن أنّ ناديه لن يفرّط في لاعبيه، وأنّ ما يثار بشأن مغادرة ياسر مزّمل وولاء الدين إلى نادي الهلال غير صحيح.
وأكمل” ياسر وولاء باقيان مع النادي ولا يوجد أيّ تفاوضٍ في الوقت الراهن”ويحتل نادي الأهلي شندي المركز التاسع بالدوري الممتاز بعددٍ من النقاط يصل إلى”33″.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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