خطوة مفاجئة من رئيس الهلال الأسبق”صلاح إدريس

بعد انقطاع العلاقة بين الأرباب والإدارة سابقًا بسبب خلافاتٍ في وجهات النظر أفادت مصادر مطّلعة، أنّ رئيس نادي الهلال الأسبق، صلاح أحمد إدريس قرّر العودة من جديد لرعاية نادي الأهلي شندي.

وقال الأمين العام لنادي الأهلي شندي خليفة وفق صحيفة السوداني إنّ صلاح إدريس عاد للعمل الإداري ورعاية النادي وأضاف” سدّد راعي النادي صلاح إدريس رواتب اللاعبين والمتأخرات المالية”.

Advertisements

ويرى خليفة أنّ عودة الأرباب من جديد لرعاية النادي أسهمت في حلّ الضائقة المالية التي واجهها النادي وكشف الأمين العام عن أنّ ناديه لن يفرّط في لاعبيه، وأنّ ما يثار بشأن مغادرة ياسر مزّمل وولاء الدين إلى نادي الهلال غير صحيح.

وأكمل” ياسر وولاء باقيان مع النادي ولا يوجد أيّ تفاوضٍ في الوقت الراهن”ويحتل نادي الأهلي شندي المركز التاسع بالدوري الممتاز بعددٍ من النقاط يصل إلى”33″.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)