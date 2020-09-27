الصحة : حملة لمكافحة الباعوض والذباب بجميع المحليات

أعلن مدير إدارة مكافحة الملاريا بالادارة العامة للطب الوقائي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. مجدي عبدالسلام عن قيام حملة الرش لمكافحة الباعوض والذباب بجميع محليات الولاية لمكافحة الطور اليرقي والرش الضبابي بعدد ٧٠٠ عامل Advertisements وتستمر الحملة وفق صحيفة أخر لحظة لمدة ٣ شهور وسوف تبدأ حملة الرش الرزازي بعد أسبوعين من حملة الطور اليرقي والرش الضبابي لافتاً الي انه تم استلام عدد ٢٥ عربة من منظمة صداقات الخيرية وعدد ١٠ عربات من شركة سوداني للمساهمة في حملات الرش ضمن مساهمات المنظمات الوطنية في طواري الخريف. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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