تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يقوم أحدهم بدندنة أغنية (شقي ومجنون) على طريقة الفنانة نانسي عجاج بأسلوب جمع فيه بين الفكاهة وتغمص الشخصية بالإضافة إلى محاولة تقليدها في طريقة الأداء.
وبحسب مشاهدات محررة( أخبار الخليج 365 ) فقد أظهر الفيديو المتداول مجموعة من الأشخاص وهم في بلاد الغربة حيث عاودهم الحنين والشوق للبلد مما جعل أحدهم يدندن بالأغنية .
الفيديو المتداول حقق نسبة عالية من المشاهدات نسبة للحركات التي كان يقوم بها الشاب و التي وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي (بالبايخة).
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : شاب سوداني يقلد الفنانة نانسي عجاج وناشطون يصفون حركاته (بالبايخة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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