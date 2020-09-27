شاهد بالصور : ظهور تماسيح ضخمة بـ إحدى “قُرى الجزيرة” يهدد حياة السكان

أقلق ظهور أعداد من التماسيح الضخمة مضجع أهالي قرية “الصديق شنان” محلية بركات جنوبي ولاية الجزيرة وسط السودان، وأصبحت خطراً تهدد حياة السكان بعد التهمامها لرؤوس من ماشيتهم. وقال “موسى عثمان” أحد سكان القرية: وفق صحيفة السوداني “ظهرت لدينا أكثر من 4 تماسيح ضخمة بالخزان المحيط بالقرية، والذي يبعد عنا 20 متراً فقط، ناشدنا جميع المختصين بالحياة البرية ود مدني والخرطوم”. Advertisements مضيفاً ” تحرك نفر كريم من قسم الحياة البرية ود مدني لهم الشكر وهم متابعون الأمر”، وقال “عثمان” جميع التماسيح تظهر في العلن، والتهمت حتى الآن 3 رؤوس من الماشية ونخاف أن تعقبها بالبشر”. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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