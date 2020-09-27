في المؤتمر الاقتصادي : اتحاد اصحاب العمل يصف الوضع الاقتصادى بالكارثي في ظل الضائقة المعيشية

دعا ممثل اتحاد أصحاب العمل السوداني الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين الصادق جلال الى وضع استراتيجية واضحة للسياسات المالية للتنمية الاقتصادية مرتكزة على موارد ذاتية حقيقية .

وقال الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين لدى مداخلته في الجلسة الاولي لليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي القومي محور السياسات المالية والتخطيط الاقتصادي الاحد وفق ( سونا)، “بعد مرور عام على أداء الحكومة الانتقالية وصل الاقتصاد الى مرحلة وصفها بالكارثية ومأزومة، أدخلت المواطن في ضائقة معيشية غير مبررة وغير منطقية” مؤكدا على ان الحكومة الانتقالية “تقوم بإعادة انتاج النظام الاقتصادي للنظام البائد” .