في المؤتمر الاقتصادي : اتحاد اصحاب العمل يصف الوضع الاقتصادى بالكارثي في ظل الضائقة المعيشية

دعا ممثل اتحاد أصحاب العمل السوداني الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين الصادق جلال الى وضع استراتيجية واضحة للسياسات المالية للتنمية الاقتصادية مرتكزة على موارد ذاتية حقيقية .
وقال الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين لدى مداخلته في الجلسة الاولي لليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي القومي محور السياسات المالية والتخطيط الاقتصادي الاحد وفق ( سونا)، “بعد مرور عام على أداء الحكومة الانتقالية وصل الاقتصاد الى مرحلة وصفها بالكارثية ومأزومة، أدخلت المواطن في ضائقة معيشية غير مبررة وغير منطقية” مؤكدا على ان الحكومة الانتقالية “تقوم بإعادة انتاج النظام الاقتصادي للنظام البائد” .
وأكد الصادق على ان الأهداف الاقتصادية التي كان ينادي بها النظام السابق منذ العام 2012 وحتى حكومة الفترة الانتقالية بالعمل علي زيادة الانتاج والإنتاجية وتحسين سعر الصرف وتنمية الصادرات وترشيد الاستيراد لا يمكن تنفيذها وانزالها الى ارض الواقع الا من خلال محددات معينة أعلنها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في العام 2013م .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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