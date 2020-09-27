أكثر من 68 مليار إبرادات الضرائب للنصف الأول للعام 2020

بلغ الأداء الفعلى للإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام الجاري 68.380 مليار جنيه بنسبة أداء 86% من الربط النسبي وبنسبة زيادة قدرت بـ(27٪) عن النصف الأول من العام الماضى.

جاء ذلك في َورقة محور السياسات المالية والتخطيط الاقتصادى التي قدمتها د. آمنة أبكر وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في المؤتمر الاقتصادي القومي اليوم بقاعة الصداقة.

وأشارت الورقة بحسب (سونا)، إلى أن الإيرادات الأخري تشمل الرسوم الإدارية ودخل الملكية ومنظومة الصناعات الدفاعية وعائد البترول السوداني ورسوم العبور لنفط دولة جنوب السودان إضافة للترتيبات المالية الانتقالية حققت أداء فعلي في النصف الأول من العام الجاري 46.915 مليار جنيه، بنسبة أدا ء 37٪ ونسبة زيادة قدرها 163٪ لنفس الفترة من العام السابق.

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فيما أشارت الورقة للمنح خلال النصف الأول من العام الجاري التي بلغت 2.309 مليار جنيه بنسبة أداء 3٪ من الربط النسبى ونسبة نقصان49٪ عن النصف الأول من العام السابق.

وأوضحت الورقة في جانب مبيعات الأصول غير المالية وهي ما يسمى بالأصول الثابتة لم يتم فيها أي أداء خلال النصف الأول من العام الجاري أما بالنسبة للمبيعات المالية المتحصلة من بيع الأسهم والحصص قد بلغ الأداء الفعلى لمبيعات الأصول المالية للنصف الأول 163 مليون جنيه بنسبة أداء 11% من الربط النسبى وبنسبة نقصان 43% من النصف الأول من العام السابق نسبة لتاثير جانحة كورونا وما ترتب عليها من ضعف التصرف فى الأصول الحكومية المالية خلال الفترة المعنية.

وفيما يتعلق بمصادر التمويل المتمثل في الاحتياجات اللازمة لتغطية العجز الكلي خلال النصف الأول للعام 2020 ذكرت الورقة ان حجم مصادر التمويل بلغ 96.251 مليون جنيه بنسبة أداء 177٪ من الربط النسبي وبنسبة نمو 152٪ عن النصف الأول من العام السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)