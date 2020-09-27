النائب العام يشدد على أهمية إنشاء مفوضية الفساد

دعا النائب العام تاج السر الحبر بضرورة إصلاح القوانين مشدداً على أهمية إنشاء مفوضية الفساد وإصدار قانونها لمكافحة الفساد.

وقال الحبر فى مداخلته في الجلسة السادسة للمؤتمر الاقتصادي الأول والذي يواصل اعماله لليوم الثاني بقاعة الصداقة بحسب (سونا)، قال ان الوضع الاقتصادي يعالج بوضع القوانين للحد من جشع التجار والحد من التهريب الذي يتم لدول الجوار مشدداً علي ضبط السلع المدعومة و مؤمناً على الجهود التي بذلت بالتعاون مع الجهات الشرطية ولكن اعتبرها غير كافية.

Advertisements

فيما طالب بنك السودان بأهمية ضبط التحويلات البنكية والكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، وبإعادة تشكيل مفوضية الأراضي والمنظومة الإدارية بها، منبهاً إلى أهمية عمل مراجعة دقيقة للعقودات ووضع معيار للتعامل به.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)