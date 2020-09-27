“الثورية” تنفي ما تم تداوله حول إضافة بنود لاتفاقية السلام

نفى الناطق باسم وفد الجبهة الثورية إبراهيم زريبة ما تم تداوله حول إضافة بنود لاتفاقية السلام، وأكد أن لجنة صياغة الوثيقة النهائية للسلام تعمل على فهرسة وترتيب العناوين مع طرفي المفاوضين وسكرتارية الوساطة.

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ونوه زريبة في تصريح أمس بحسب صحيفة الصيحة، إلى مشاركتهم في المؤتمر الاقتصادي برئاسة رئيس الوفد ياسر سعيد عرمان، وأوضح أن الوفد سيقوم بزيارة لدار أسر الشهداء، بجانب زيارة أسرة الشهيد خليل إبراهيم بضاحية الخرطوم جنوب، وأسرة عبد السلام طاردة وأسرة علي كاربينو، ونوه لمشاركة الوفد في احتفالية تيار الوسط والتغيير بقدومهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)