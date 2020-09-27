الثروة الحيوانية تشدد على الاهتمام بمواعين الصادر

شدد وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف، عادل فرح إدريس، على ضرورة الاهتمام بمواعين الصادر وتأهيلها بما يحقق الاشتراطات الدولية، التى تحكم تجارة اللحوم الحية والمذبوحة بين الدول، وفق معاييرالمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومكافحة الاوبئة.
وقال في تصريح صحفي امس، بعد اجتماعه بشعبة مصدري اللحوم، ان الوزارة ناقشت المشكلات التي تواجه الشعبة بالمسالخ ورسومها، منوها لضرورة التعاون الكبير بين الوزارة والمصدرين، لتحقيق الأهداف المرجوة من زيادة صادرات اللحوم المذبوحة ودخولها الأسواق العربية وفتح أسواق جديدة، مشيرا بحسب صحيفة السوداني، لاستعراض المعوقات التي تعترض صادرات السعودية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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