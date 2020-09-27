مواطنون: المؤتمر الاقتصادي مطية لرفع الدعم الحكومي

جدل واسع يدور في الشارع العام حول المؤتمر الاقتصادي وبروز مخاوف من سياسة رفع الدعم عن السلع الأساسية.

واجمع عدد من المواطنين بضبابية الرؤية الاقتصادية، موضحين بان الازمات الاقتصادية فوق طاقة الحكومة ومواردها.

وأبدى المواطن الحاج حسن تخوفه من خروج المؤتمر الاقتصادي بتوصيات تزيد من أعباء الشعب كرفع الدعم عن السلع الضرورية.

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واشار المواطن ابراهيم احمد الى ان الحل يكمن بعد المؤتمر ويتوقف على مخرجات المؤتمر، مضيفا بان هنالك جدلاً يدور حول نية الحكومة من المؤتمر الاقتصادي برفع الدعم وتحرير سعر الصرف ما ينعكس على زيادة معاناة المواطن.

وقال المواطن احمد السر، إن المؤتمر خطوة ايجابية لطرح المشاكل الاقتصادية ووضع الحلول، وقال إن الرؤية ستتضح أكثر بعد الفراغ من المؤتمر، معربا عن أمله في أن يسهم في اصلاح الوضع الاقتصادي وطرح الحلول في القطاعات الاقتصادية.

واضاف مواطن بشارع البلدية مأمون الحاج بان الوضع الاقتصادي الحالي والخروج من عنق الزجاجة الاتجاه للانتاج والزراعة، مشيرا بحسب صحيفة السوداني،الى ان الاستهلاك البذخي والاعتماد على الانتاج المحلي، لافتا الى المشاكل الاقتصادية واضحة لاتحتاج الى مؤتمر والمواطن السوداني يحتاج لتوفير متطلباته اليومية وحل ازمات الخبز والوقود والغاز والمواصلات ومحاربة الغلاء.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)