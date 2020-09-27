سحب رعدية وأمطار اليوم “الأحد” بعدد (12) ولاية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية – وحدة الإنذار المبكر – ظهور سحب رعدية تؤدي إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة في أجزاء متفرقة من ولايات (القضارف، سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض، كردفان الكبرى ودارفور الكبرى) خلال اليوم “الأحد” حتى صباح الغد. وحذّرت الهيئة بحسب صحيفة السوداني، مُستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة بأخذ التدابير اللأزمة، ومصابي الأمراض الصدرية والعيون توخِّي الحيطة الحذر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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