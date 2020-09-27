ضبطت الادارة العامة لمكافحة المخدرات شبكتين اجراميتين للتعامل غير المشروع بالمخدرات بينهما سيدتان، وبذلك فككت الادارة العامة لمكافحة المخدرات الغموض الذي كان يكتنف تلك الشبكة، وبحسب العربية السودان، ضبطت بحوزتهما عدد 4309 حبة مخدرة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شبكتين اجراميتين في قبضة مكافحة المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.