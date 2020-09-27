شبكتين اجراميتين في قبضة مكافحة المخدرات

ضبطت الادارة العامة لمكافحة المخدرات شبكتين اجراميتين للتعامل غير المشروع بالمخدرات بينهما سيدتان، وبذلك فككت الادارة العامة لمكافحة المخدرات الغموض الذي كان يكتنف تلك الشبكة، وبحسب العربية السودان، ضبطت بحوزتهما عدد 4309 حبة مخدرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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