في تصريحات قوية.. “حميدتي”: استبدال التمكين بتمكين “ما بنفع”

أقر النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بفشل الحكومة الانتقالية، جاء ذلك خلال مخاطبته مناسبة اجتماعية بمحلية أم درمان أمس.

وشدد “حميدتي” على أن السودان لا يُعاني من قلة الموارد، بل من مشكلة في سياسات، قال إنها تدمر البلاد، ونوه إلى أن الشعب السوداني لم يفوض أحداً ليحكمه، وقال بحسب صحيفة الصيحة “نحنا برضو فشلنا كتير جداً والبلد دي بالطريقة دي ما بتمشي، لازم الناس تتفق على رؤية تجمع كل الناس والإقصاء ما بودي بلد لقدام، واستبدال التمكين بالتمكين”، وأضاف: “الجماعة ديلك كانوا بمكنوا وديل جاءوا أشد منهم في التمكين”.

وتابع” “مشكلتنا الجابت لينا البلاوي وشيطنوننا لأننا قلنا كلمة الحق، وخلال الـ(16) شهر الماضية الكيمان بالنسبة لنا اتفرزت الشيء العايز يدمر البلد دي معروف والداير يودي البلد دي لقدام الآن معروف”.

وقطع “حميدتي” بأنه لا مجال لحدوث إنقلاب بعد الآن سوى من الجيش أو الدعم السريع، وقال “بعد اليوم لن نجامل أي زول وسنقول الحقائق في التلفزيون فلان بعمل واحد وإلإثنين وثلاثة”.

Advertisements

الخرطوم (أخبار الخليج 365)