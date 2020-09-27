الناير: أزمة الخبز سببها سوء التخطيط

قطع الخبير الاقتصادي د.محمد الناير بأن أزمة الخبز التي يعيشها المواطن بالبلاد سببها سوء التخطيط في المقام الأول بجانب عدم توفير النقد الأجنبي بالبلاد.
وكشف د.الناير عن وجود حالة من التململ وسط المواطنين وأصحاب المخابز ولدى الدولة نفسها، مشيرا إلى أن الدولة تريد أن ترفع سعر الدقيق والمطاحن تريد أن ترفع أسعار الخبز مما أحدث فوضى غير مسبوقة.
وقال الناير بحسب صحيفة السوداني، إن توجه الدولة غير السليم بطرح الخبز التجاري كما فعلت من قبل في البنزين والجازولين سيتسبب في اختفاء الخبز المدعوم.
ويرى المراقبون أن ازمة الخبز تتجدد يوما بعد يوم وبشكل كبير، داعين وزير التجارة والصناعة مدني عباس لتقديم استقالته من أجل مصلحة البلاد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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