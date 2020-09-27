السودان يرفض ربط التطبيع بحذفه من قائمة الإرهاب الأميركية

صدرت، أمس، مواقف سودانية رافضة لربط التطبيع مع إسرائيل بحذف البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في مؤتمر اقتصادي بالخرطوم، أمس، إن بلاده قالت لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الشهر الماضي، إن من الضروري الفصل بين رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والتطبيع مع إسرائيل، بحسب.

أما رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان فدعا في كلمته للمؤتمر بحسب رويترز، إلى انتهاز “الفرصة السانحة” لحذف السودان من القائمة التي تعرقل حصوله على الدعم.

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من جهته رفض رئيس وزراء السودان السابق، الصادق المهدي، الذي يترأس حزب «الأمة»، ربط مسألة “رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتطبيع”، قائلاً إن ذلك “ابتزاز مهين لكرامة الشعب السوداني”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)