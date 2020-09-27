شاهد بالفيديو : الفنانة فهيمة عبدالله تقدم فاصلاً من الرقص وناشطون يبدون إعجابهم بها

أظهر مقطع فيديو تم تداوله من قبل ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة فهيمة عبدالله وهي تقدم فاصل من الرقص بجانب التصفيق الذي لفت انتباه الجمهور مما جعل أحد الأشخاص يقوم بتصوريها إعجاباً بها، الفنانة فهيمة قدمت ذلك الفاصل في إحدى الحفلات التي كانت بصحبة زوجها عازف (الربابة) حسبما ذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 فقد أعجب عدد من الناشطين بفاصل الرقص الذي قدمته فهمية حيث قالوا (فهيمة تعتبر فنانة محتشمة في لبسها ولاتميل إلى الرقص في حفلاتها ولكن هذه المرة يبدوا أنها كانت ذات مزاج عالٍ أو ربما أعجبها الإيقاع وجعلها ترقص طربا).

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الخرطوم:(أخبار الخليج 365)